Il 14 febbraio arriveranno in streaming esclusivo su Apple TV+ i primi tre episodi di The New Look, la nuova serie di Todd A Kessler, con il vincitore dell’Emmy Ben Mendelsohn nel ruolo di Christian Dior e con la premio Oscar Juliette Binoche che interpreterà, invece, Coco Chanel.

The New Look si basa, naturalmente, su fatti accaduti realmente e racconterà la vita e la carriera di Christian Dior, Coco Chanel e degli stilisti a loro contemporanei che hanno affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato la moda moderna.

E, stando a quanto svelato da Todd A Kessler e Juliette Binoche al panel di Apple TV+ ai TCA, The New Look non si asterrà dal raccontare gli aspetti più oscuri della vita di Coco Chanel, in primis i suoi legami con i nazisti.

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Chanel ha operato come una vera e propria agente dell’Intelligence per i nazisti e ha intrattenuto una relazione sentimentale con un ufficiale di alto rango del reich.

Riflettendo sul lascito culturale di Chanel e su come sia riuscita a eludere quasi totalmente delle – sacrosante – critiche per la sua collaborazione con i nazisti Todd A Kessler dice:

Non so bene perché sia riuscita a stare fuori dai radar di questa cosa. Ma la storia è la storia: c’è stata una testimonianza data da parte di Walter Schellenberg al processo di Norimberga, e la sua testimonianza è stata posta sotto sigillo perché stava fornendo così tante informazioni che optarono per sigillarla. Quella testimonianza non è stata resa publica per 40 anni e, a quel punto, molte delle persone di cui aveva parlato erano già decedute.

A suo dire è questa la ragione per cui “gran parte di questa storia non è mai venuta a galla”.

Dal canto suo Juliette Binoche aggiunge:

Non sapevo molto su Coco Chanel ed è stato questo il principale motivo che mi ha portato a prendere parte alla serie. Ero interessata a scavare nelle sue vite, perché ne aveva, effettivamente, molte. Mi è piaciuto tantissimo leggere e informarmi su di lei perché, anche se proveniva da una famiglia molto povera e aveva un vero e proprio trauma collegato a quello che aveva vissuto nell’infanzia, aveva davvero rapporti straordinari con gli artisti e con la resistenza. Così come con i tedeschi. Trovo affascinante la complessità di un personaggio come questo. E The New Look mi ha permesso, attraverso 10 episodi, di approfondirla davvero e sviluppare, in qualche modo, una passione autentica per lei e la sua complessità.

The New Look: la sinossi della serie Apple TV+

Ambientata durante l’occupazione nazista di Parigi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, The New Look si concentra su uno dei momenti più cruciali del XX secolo, quando la capitale francese ha riportato in vita il mondo grazie a un’icona della moda: Christian Dior. Mentre Dior sale alla ribalta con la sua rivoluzionaria e iconica impronta di bellezza e influenza, il primato di Coco Chanel come stilista più famosa del mondo viene messo in discussione. La saga intreccia le storie sorprendenti di personaggi contemporanei e antagonisti di Dior: dalla Grand Dame Coco Chanel a Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga e altri ancora e offre una visione straordinaria dell’atelier, dei disegni e degli abiti creati da Christian Dior grazie alla collaborazione con la Maison Dior.

Oltre a Mendelsohn e Binoche, completano il cast anche Maisie Williams, nel ruolo di Catherine Dior; John Malkovich, nel ruolo di Lucien Lelong; Emily Mortimer, nel ruolo di Elsa Lombardi; Claes Bang, nel ruolo di Spatz e Glenn Close nel ruolo di Carmel Snow.

The New Look: quando sarà disponibile in streaming su Apple TV+ la serie

Il progetto, composto da 10 episodi, farà il suo debutto su Apple TV+ il 14 febbraio con i primi tre episodi, seguiti da un episodio ogni mercoledì fino al 3 aprile.

FONTE: via Deadline

