Rachel Bilson ha ripreso il ruolo di Summer Roberts, una delle protagoniste di The O.C., in occasione di alcuni spot realizzati per la tequila prodotta da 21Seeds e ha confermato che sarebbe disposta a recitare in un revival della serie cult.

I tre video ideati da Josh Schwartz e Stephanie Savage, creatori dello show, fanno riferimento ad alcune scene cult come quella in cui Marissa (Mischa Barton) ha lanciato una sedia da giardino in piscina o si riporta la frase “Welcome to the O.C., bitch”.

La serie ha debuttato 21 anni fa e Rachel ha spiegato che si ricorda la sensazione che la sua situazione sarebbe cambiata radicalmente:

Abbiamo avuto questo evento speciale a Manhattan Beach in cui ci siamo presentati tutti e c’erano così tante persone. Abbiamo pensato: ‘Aspetta, okay le persone guardano lo show. Le persone ci riconoscono, cosa sta accadendo?’. E mi ricordo di aver provato in quel momento la sensazione: ‘Oh, okay, questa serie è popolare’.

L’attrice ha ammesso che sarebbe disposta a fare qualsiasi cosa per Josh e Stephanie e le è sembrato davvero divertente riprendere il suo ruolo:

Sta ovviamente bevendo la sua tequila perché nessuna casalinga di Orange County può sopravvivedre senza.

Bilson ha inoltre condiviso le sue idee riguardanti la situazione del personaggio:

Lo dirò per i fan: è decisamente ancora sposata con Seth. Hanno dei figli. Sta vivendo la sua vita migliore. Penso che Summer sia realmente sbocciata nei quattro anni della serie e sia continuato in quel modo il suo percorso.

Rachel ha aggiunto che Summer sarebbe probabilmente coinvolta in The Real Housewives of Orange County e che lavorare sul set con Josh e Stephanie è stato meraviglioso, apprezzando i loro applausi dopo i ciak.

La star ha quindi ribadito che è aperta all’idea di un revival di The O.C. o di una reunion di qualche tipo:

Sarei sempre disposta a farlo. Ma c’è inoltre questa cosa legata al fatto che le persone stiano ancora guardando la serie e scoprendola. Quindi lasci quel momento speciale come è ora? Devi tenere in considerazioni entrambi i lati della questione perché ovviamente sarebbe divertente, e amo tutti. Sarebbe fantastico tornare e dobbiamo in qualche modo riportare in vita Marissa e fare tutto se ne abbiamo l’occasione. Ma è inoltre positivo lasciarla così e nel modo speciale in cui era.

Bilson ha quindi raccontato che vorrebbe riportare in scena il coniglio Pancakes nel caso in cui dovesse girare altri spot.

Fonte: Variety