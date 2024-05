John Krasinski (Jim) è stato ospite della puntata di questo mercoledì del podcast Office Ladies, condotto da anni dalle colleghe e amiche di The Office Jenna Fisher (Pam) e Angela Kinsey (Angela).

Il trio ha ricordato la grande segretezza e riservatezza attorno all’apparizione di Steve Carell a sorpresa nell’episodio finale della serie tv. A quanto pare nessuno, fino all’ultimo, ne aveva avuto la conferma:

Krasinski: “Forse mi ricordo male perché oramai mi sento come se avessi 98 anni, ma mi sembra che Greg Daniels (uno degli autori della serie) non aveva parlato ufficialmente a Steve riguardo il suo ritorno per il finale. Glielo aveva accennato inizialmente. Giusto? Ma poi più ci avvicinavamo alla fine, più ci chiedevamo se alla fine Steve sarebbe tornato o no. Anche perché ricordo che era impegnato a girare qualcos’altro. Quindi la sua apparizione finale é stata una grande rivelazione per noi tutti del cast“.

Fisher: “Ci disse solo poco prima della puntata che sarebbe successo. Prese me, te (Krasinski) e Rainn (Wilson) da parte, un paio di giorni prima delle riprese credo, facendoci giurare di non dirlo a nessuno”.

Kinsey: “Ricordo che Jenna venne da me dicendomi che Rainn la prese da parte dicendole di non dirmelo! ‘Jenna non puoi assolutamente dirlo ad Angela!’“.