Mindy Kaling ha dichiarato che nel 2022 sarebbe impossibile realizzare una serie come The Office.

Ospite di Good Morning America, l’attrice (e sceneggiatrice) ha dichiarato che lo show risulterebbe inappropriato e non potrebbe essere realizzato:

Con gli sceneggiatori con cui sono ancora in contatto, parliamo sempre di quanto della serie tv probabilmente non potremmo fare adesso. I gusti sono cambiati e, onestamente, ciò che offende le persone è cambiato così tanto. Penso che in realtà sia uno dei motivi per cui lo show è popolare, perché le persone sentono che c’è qualcosa di impavido o che ci sia un tabù in quello che succede a schermo.