Il destino della serie The Orville sembra non sia ancora stato deciso: Seth MacFarlane ha infatti negato che il progetto sia stato definitivamente cancellato e potrebbe quindi tornare sugli schermi con la stagione 4.

L’attore e produttore, intervistato da TheWrap, ha dichiarato:

Tutto quello che posso dirvi è che non c’è nessun certificato ufficiale di morte per The Orville. La serie è ancora con noi. Non posso dire oltre al momento. Ci sono troppi fattori.

Scott Grimes, in precedenza, aveva dichiarato parlando della quarta stagione:

So che ne stiamo ancora parlando. Non è morto in nessun modo. Semplicemente si tratta di capire quando, dove e come e ricominciare a costruire le cose. Sono entusiasta perché è una delle cose più grandiose su cui lavorare. Quindi ho semplicemente incrociato le dita. E so che Seth vuole realizzarla e di solito ha molto potere. Spero che riesca a farlo perché è uno dei suoi ‘bambini’ che semplicemente ama ed è fantastico lavorarci.