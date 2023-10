È attualmente in fase di sviluppo una serie limitata basata sulla leggenda del football, Tom Brady. Secondo quanto riportato da Deadline, Paul Tamasy ed Eric Johnson, autori di ‘The Fighter’, stanno lavorando a ‘The Patriot Way’. La serie è un adattamento del libro del 2018 intitolato ‘12: The Inside Story of Tom Brady’s Fight for Redemption‘, scritto da Casey Sherman e Dave Wedge. Il progetto prevede di raccontare l’ascesa di Brady, dalla sua scelta nel draft NFL fino alla sua carriera di grande successo con i New England Patriots, compresi vari scandali, come il Deflategate. Va notato che Tom Brady stesso non è coinvolto nel progetto.

Paul Tamasy ed Eric Johnson hanno dichiarato: “I New England Patriots hanno dominato il panorama degli sport professionistici per 20 anni. La nostra serie porterà il pubblico all’interno del Gillette Stadium, meglio conosciuto come Fortress Foxboro, per gettare nuova luce sulle emozionanti e storiche vittorie in rimonta, sul lato oscuro del successo e sulla costruzione di una cultura della vittoria a tutti i costi.”

Casey Sherman e Dave Wedge hanno aggiunto: “Come giornalisti, abbiamo assistito in prima fila all’incredibile dramma che si è consumato prima e dopo la vittoria del primo Super Bowl da parte dei New England Patriots nel 2001. È una storia ricca e densa di personaggi che probabilmente non si ripeterà nel corso della nostra vita.”

All’inizio di quest’anno, Brady ha annunciato di essersi ritirato “per sempre”, condividendo sui social media la notizia della fine della sua leggendaria carriera. Brady aveva annunciato il suo ritiro nel 2022, ma alla fine è tornato a giocare con i Tampa Bay Buccaneers per un’altra stagione.

Brady ha giocato 23 stagioni nella NFL, vincendo sette Super Bowl durante la sua carriera.

