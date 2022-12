Kevin McHale ha voluto chiarire che il cast di Glee non è stato coinvolto nella realizzazione della docuserie The Price of Glee, criticando apertamente il progetto.

La sceneggiatrice Ashley Ray-Harris aveva dichiarato che nelle tre puntate del progetto appariranno gli interpreti e membri della troupe dello show ideato da Ryan Murphy, ma l’attore ha replicato via Twitter:

Mostrami questo ‘cast’ di cui parlate. Questa è spazzatura. Questa, per chiarezza, era la versione gentile. Non fatemi di nuovo parlare di questa cosa.

Show me this “cast” you speak of. This is 🗑️ https://t.co/9IIHcbCJUT — Kevin McHale (@druidDUDE) December 10, 2022

Jenna Ushkowitz è intervenuta per sostenere il collega, che aveva interpretato Artie Abrams in Glee.

😬 — Jenna Ushkowitz (@JennaUshkowitz) December 10, 2022

In The Price of Glee non è stato coinvolto direttamente nessun membro del cast della serie, ma sono stati intervistati amici e membri delle famiglie degli attori, scenografi, parrucchieri, costumisti, e altre persone che hanno seguito la realizzazione della serie, tra cui anche alcuni giornalisti.

Già in precedenza i due attori e Chord Overstreet avevano preso le distanze dal progetto. L’interprete di Sam aveva sottolineato:

Siamo tutti davvero vicini e come una famiglia, e nessuno ne sa nulla. Sembra che stiano semplicemente cercando di convincere le persone a vederla.

Fonte: EW