Starz ha rinnovato The Serpent Queen per una seconda stagione.

Il dramma storico con protagonista Samantha Morton tornerà quindi con otto nuovi episodi: la notizia arriva a poche ore dal finale della prima stagione, che andrà in onda su Starz e sulle piattaforme streaming del canale il 30 ottobre.

In Italia, lo ricordiamo, la serie viene trasmessa sulla piattaforma streaming da poco rinominata Lionsgate+.

In The Serpent Queen la Morton interpreta Caterina de’ Medici, accanto a Charles Dance (papa Clemente), Amrita Acharia, Barry Atsma, Enzo Cilenti, Nicholas Burns, Danny Kirrane, Ludivine Sagnier, Liv Hill, Kiruna Stamell, Colm Meaney.

La serie, basata sul libro Catherine de Medici: Renaissance Queen of France scritto da Leonie Frieda, è stata scritta e prodotta da Justin Haythe (Revolutionary Road), Francis Lawrence ed Erwin Stoff.

Obbligata a sposarsi, Caterina scopre l’amore del marito per una donna anziana, ritrovandosi senza dote e incapace di concepire un erede. Con la sua intelligenza e determinazione riesce però a mantenere vivo il matrimonio e riesce a gestire la lotta per il potere meglio di tutte le altre persone coinvolte con la monarchia, governando la Francia per circa 50 anni.

Fonte: Variety