Kat Graham ha spiegato perché, dopo aver fatto parte del cast per otto stagioni, non riprenderebbe il ruolo di Bonnie Bennet in un eventuale reboot o nuovo progetto legato a The Vampire Diaries.

L’attrice, intervistata da Entertainment Tonight, ha sottolineato:

Otto anni, sapete, sono stati otto anni della mia vita! Mi sembra di aver trascorso più tempo interpretando il personaggio rispetto a essere me stessa!

Kat ha continuato ribadendo:

Mi sembra di aver dato a quella serie, e spero ai fan che l’hanno guardata, otto anni della mia vita e di aver dato così tanto a quel ruolo, di aver sacrificato molto tempo con la mia famiglia, del mio impegno con le Nazioni Unite e come attivista… Ho messo così tanto in pausa perché era un progetto da ventidue episodi a stagione per otto stagioni.

L’attrice ha però sottolineato:

Sono grata perché sono cresciuta con quella serie, sono diventata chi sono realmente quando ero ventenne da quello show, ma per me quella porta è chiusa.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Kat Graham su The Vampire Diaries? Lasciate un commento!

Fonte: ET