The Walking Dead 11: una scena con Mercer è stata improvvisata da Michael James Shaw

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio della stagione 11 di The Walking Dead intitolato Fede contiene una scena improvvisata.

Non proseguite con la lettura se non avete visto l’episodio e non volete anticipazioni!

La puntata si conclude con Mercer (Michael James Shaw) che decide di schierarsi contro il Commonwealth, facendo evadere Eugene (Josh McDermitt), che è stato condannato a morte per l’omicidio di Sebastian Milton (Teo Rapp-Olsson). Il capo dei militari pronuncia quindi una battuta con cui, senza evitare mezzi termini, dichiara che è arrivato il momento di cambiare radicalmente la situazione.

Gli sceneggiatori Nicole Mirante-Matthews e Magali Lozano avevano ideato un altro modo per concludere quel capitolo della storia. La showrunner Angela Kang ha dichiarato:

Quella non era in origine la battuta. E non penso nemmeno che fosse il modo con cui si concludeva lo script, ma alle volte semplicemente stai lavorando al montaggio e stai cambiando e spostando delle cose. Quello sembrava un momento così cool e drammatico. Ed è stata una libertà che si è concesso Michael per divertirsi, nessuno aveva pensato l’avremmo usato.

La sceneggiatrice e produttrice ha quindi aggiunto:

Ma il mio montatore l’ha inserito nella versione che aveva realizzato insieme alla regista Rose Troche. E ho pensato ‘Dovremmo semplicemente controllare i ciak in cui si segue lo script, solo per precauzione’. E, senza alcun dubbio, era la scena più fantastica e migliore. E abbiamo detto ‘Semplicemente usiamola. Perché no?’.

Angela ha proseguito aggiungendo:

Ho pensato che avesse un elemento divertente che non si ha di solito con Mercer, perché è così serio. E ho provato realmente la sensazione che fosse in una situazione simile a ‘Okay, Eugene, ti conosco e ci siamo scontrati, ma ora affronteremo questa cosa insieme’. Elemento che ho pensato venisse chiaramente trasmesso nel suo approccio. Ed è nata in quel modo quella scena. La battuta originale di Mercer era ‘Ora è arrivato il momento di prendere il controllo di questo posto!’, che era molto più freddo e impersonale.

Che ne pensate della scena improvvisata con protagonista Mercer nella stagione 11 di The Walking Dead? Lasciate un commento!

Fonte: EW