Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La prima stagione di The Winchesters si è conclusa con l’episodio andato in onda martedì sugli schermi americani di The CW, ecco cosa è accaduto nell’episodio e i commenti di Meg Donnelly al season finale.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Il Monster Club ha scoperto che l’uomo misterioso, che gli spettatori scoprono essere Dean Winchester (Jensen Ackles), è la chiave per fermare l’Akrida. Andando in cerca di indizi per trovare quell’uomo, i protagonisti si rendono conto che non proviene dal loro mondo e si ritrovano alle prese con Joan, la regina Akrida, che secoli pima era stata umana, decidendo poi di schierarsi dalla parte dei mostri. Joan rivela che ha distrutto l’Uomo Misterioso facendogli attraverso un portale e offrendo a Mary e Joan la possibilità di schierarsi dalla sua parte. Carlos trova però il modo di riavvolgere gli eventi e fa uscire l’uomo dal portale, in modo da fermare Joan. John, Samuel e Carlos iniziano a lottare contro Joan, mentre Ada, Lata e Mary compiono un rituale per riportarlo indietro, riuscendo però solo a riportare Baby, la sua macchina, che Mary utilizza come un’arma lanciandosi a tutta velocità contro Joan, facendole entrare nelo portale. Alcuni momenti dopo ritorna in scena l’auto, guidata da Dean e con Mary a bordo. La giovane infatti è stata protetta dal veicolo e Dean spiega che sta cercando una realtà in cui la sua famiglia abbia avuto la possibilità di ottenere un lieto fine. Quando ha scoperto che gli Akrida sono stati creati da Dio come un modo per rimediare ai problemi in caso di fallimento, Dean è intervenuto per salvare Sam nel proprio mondo. Questa versione di John e Mary avrà ora una possibilità di scegliere il proprio destino. Dean lascia a John il suo diario da cacciatore e dà a Mary dei consigli sul demone con gli occhi gialli. Prima di andarsene, inoltre, dichiara di essere convinto di aver trovato il mondo in cui la sua famiglia può essere felice.

Mary decide di lasciare Lawrence e la caccia, ma John, che progetta di continuare la sua lotta contro il mondo sovrannaturale, la segue.

Meg Donnelly, interprete di Mary, ha svelato a ComicBook che ha ottenuto la patente solo un mese prima delle riprese delle scene con Baby presenti nel season finale di The Winchesters:

Ero nervosa perché non solo la stavo guidando, ed è una folle responsabilità, ma è anche come una figlia per Jensen. E poi c’erano altre tre persone nella macchina e dovevamo guidare ad alta velocità.

Ackles le ha inoltre consigliato di fare attenzione, confessando di aver sbattuto la testa sul tettuccio della macchina molte volte. Meg ha però ammesso che proprio durante il primo ciak ha chiuso la porta sbattendoci la testa, suscitando la reazione di Jensen che le ha chiesto: “Quale era la prima regola che ti avevo dato?”.

L’idea che la storia sia ambientata in un altro universo in cui i Winchester hanno la speranza di avere un lieto fine era emersa fin dal pilot, ma è stata poi decisa in base al numero di puntate che la produzione avrebbe ottenuto. L’interprete di Mary ha aggiunto che ciò che ha compiuto Dean getta le basi per un potenziale successo della sua missione, ma ci sono tante cose che possono andare storte. L’attrice si è chiesta:

C’è realmente una possibilità in cui i Winchester hanno un lieto fine? Sarà sempre lo stesso? Ci sono così tante domande irrisolte, quindi penso che la storia possa andare in molte direzioni diverse.

Donnelly ha poi parlato di Mary spiegando:

Penso che ciò che voglia sia solo la libertà di poter decidere cosa vuole fare, che si tratti di andare al college, ottenere un lavoro o essere coinvolta nella caccia… Ma deve essere una sua scelta. Penso che non abbia mai avuto una scelta in tutta la sua vita, e vuole poter scegliere il proprio futuro.

L’attrice ha spiegato che le diverse decisioni prese da Mary e John potrebbero portare a una situazione disastrosa, sottolineando inoltre che il personaggio è molto altruista e la ragazza è pronta a tutto pur di salvare le persone che ama e proteggerle.

Meg ha svelato che spera la serie ottenga il rinnovo per la seconda stagione, in modo da mostrare cosa accadrà a John, che sta ancora cacciando, e Ada che ha venduto parte della sua anima, diventando un po’ cattiva. Nei nuovi episodi, inoltre, si potrebbe compiere un salto temporale.

Donnelly ha sottolineato di aver imparato molto recitando nella serie, esprimendo la propria gratitudine per l’opportunità ottenuta e ringraziando i fan. L’attrice ha aggiunto condividendo la sua speranza che The Winchesters abbia aiutato i fan di Supernatural a superare la mancanza dello show, proponendo anche l’idea che le persone possano scegliere il proprio destino e decidere di agire compiendo la cosa giusta e il bene.

Fonte: ComicBook