ITV ha annunciato che sarà Iain De Caestecker il protagonista della nuova serie The Winter King, ispirato all’opera di Bernard Cornwell.

Le riprese della produzione targata Bad Wolf sono attualmente in corso e la star di Agents of SHIELD avrà la parte del giovane Artù, mostrandolo in esilio perché il figlio bastardo di Re Uther.

Nel cast ci saranno poi Stuart Campbell nel ruolo di Derfel, che compie una trasformazione da orfano creduto morto a signore della guerra, ed Ellie James nei panni di Nimue, una sacerdotessa salvata da Merlino perché ha la capacità di vedere le divinità.

Eddie Marsan sarà poi Uther, re di tutta Dumnonia, e Nathaniel Martello-White interpreterà Merlino, descritto come potente e un esperto politico nella serie.

Tra gli interpreti anche Daniel Ings nel ruolo di Owain che è uno degli amici di infanzia di Artù, Valene Kane che sarà Morgana, e Simone Merrells che interpreta Gundleus, re del regno di Siluria.

I romanzi offrono una prospettiva diversa alle leggende di Re Artù e sono stati pubblicati dal 1995 al 1997. Kate Brooke ed Ed Whitmore firmeranno la sceneggiatura, mentre Otto Bathurst (Peaky Blinders, Queste oscure materie) sarà il regista.

Che ne pensate della scelta di Iain De Caestecker come protagonista della serie The Winter King? Lasciate un commento!

Fonte: RadioTimes