The Witcher, Lauren S. Hissrich rompe il silenzio sulla stagione 4 senza Henry Cavill: “Sarà fantastica”

È in un’intervista con Collider in vista dell’uscita di The Witcher: Blood Origin che Lauren S. Hissrich affronta per la prima volta la notizia dell’addio di Henry Cavill al franchise, e la sua sostituzione con Liam Hemsworth nella quarta stagione.

Sono curioso di sapere come la sostituzione del protagonista potrà cambiare il programma delle riprese della quarta stagione. Solitamente Henry Cavill è molto impegnato, e sono curioso di sapere se le cose andranno diversamente con Liam: pensate di riuscire a iniziare le riprese prima del solito, ci avete già pensato? Sì. Ma manca ancora parecchio, dipende da molti fattori. Onestamente sono veramente entusiasta per la quarta stagione di The Witcher, sarà veramente fantastica. Non vedo l’ora di iniziare, ma manca ancora molto. Per il momento mi concentro su Blood Origin e tutto questo fantastico lavoro

Si parla anche della possibilità che vi siano altri prequel o spinoff. A questa domanda rispondono sia Hissrich che Declan De Barra, showrunner di Blood Origin:

Hissrich: Penso che le storie che abbiamo da parte, quello che ha già impostato Sapkowski e che non riusciremo mai a includere nella serie principale, ci diano delle possibilità infinite. Penso che dipenda molto da quanto il pubblico continuerà ad avere sete di queste storie. De Barra: E questa cosa è perfettamente coerente con il mondo di Sapkowski, perché è il re di queste piccole storie autoconclusive che alimentano il suo mondo, isolate da se stesse ed esistono in autonomia. Quindi l’idea di avventure parallele, serie collaterali e prequel è perfetta per il mondo di The Witcher.

Ricordiamo che Blood Origin debutterà su Netflix il 25 dicembre.