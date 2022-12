The Witcher: Blood Origin, ecco la prima immagine di Ranuncolo nello spin-off

Entertainment Weekly ha condiviso un’immagine in esclusiva dell’attore Joey Batey che riprende il ruolo del menestrello Ranuncolo (Jaskier in originale) di The Witcher nella serie evento spin-off The Witcher: Blood Origin.

Ranuncolo esiste nella linea temporale attuale di The Witcher, che vede Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia (che sarà presto sostituito da Liam Hemsworth a partire dalla quarta stagione). Nel frattempo, Blood Origin – una miniserie composta da quattro episodi – si svolge 1.200 anni prima, raccontando gli eventi che hanno portato all’ascesa del primo prototipo di Witcher e al fenomeno soprannaturale noto come congiunzione delle sfere.

Ranuncolo, ha confermato lo showrunner Declan de Barra a EW in un’intervista di settembre, è lo pseudo narratore di Blood Origin.

“Penso che sia stato uno dei primi appunti sull’episodio pilota che ho scritto. Credo che sia stata Lauren a suggerirlo“, dice De Barra, riferendosi a Lauren S. Hissrich, ideatrice della serie. “Penso che sia stata lei a suggerire Jaskier, per avere un filo conduttore e una sorta di narratore“.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi. Nel cast ci sono Sophia Brown, Michelle Yeoh, e Laurence O’Fuarain.

Che cosa ne pensate della prima immagine di Joey Batey? Ditecelo nei commenti.