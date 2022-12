The Witcher: il recasting di Henry Cavill al centro dei commenti della showrunner e Michelle Yeoh

La showrunner di The Witcher, Lauren Hissrich, ha parlato del recasting di Henry Cavill con Liam Hemsworth, commentando per la prima volta la situazione che ha suscitato molte reazioni, di cui la maggior parte negative, tra i fan.

In un’intervista rilasciata a TechRadar, Lauren ha dichiarato:

Anche per noi è una cosa importante. E questa è la questione: si parla molto e ci sono tante indiscrezioni, e capiamo perché i fan pensino a quelle cose. Quello che dirò è: ‘per favore, tornate per la stagione 3 di The Witcher, così potremo continuare a realizzare questo progetto.