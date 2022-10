Rahul Kohli ha condiviso su Twitter il suo interesse a interpretare Bigby Wolf in un adattamento live action di The Wolf Among Us.

Dopo che un fan ha condiviso un confronto fianco a fianco tra l’attore e Bigby su Twitter, la star di Midnight Mass ha dichiarato che il personaggio è nella sua lista dei ruoli dei desideri dato che è un grande fan di The Wolf Among Us. Quel Tweet ha attirato l’attenzione di Telltale Games che ha chiaramente preso atto dell’interesse di Kohli. Ovviamente al momento non ci sono piani per un adattamento live action della serie. Qui sotto potete vedere il tweet in questione:

I’d be lying if I said that Bigby Wolf wasn’t on my wish list. LOVED The Wolf Among Us… https://t.co/YDNYjXxsFj — Rahul Kohli (@RahulKohli13) September 27, 2022

Mentirei se vi dicessi che Bigby Wolf non è sulla mia lista dei desideri. Ho amato The Wolf Among Us.

The Wolf Among Us racconta di un mondo in cui i personaggi del mondo delle fiabe sono reali e camminano tra noi nella città di New York.Il giocatore veste i panni di Bigby, il “grande lupo cattivo” sceriffo di Fabletown, mentre torna in un crudo mondo noir poliziesco in cui non ci sono finali da favola.

