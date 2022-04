This Is Us

[All’inizio] non volevo che fosse senza titolo, e allora ho scelto 36, che poi ho odiato. Nelle prime fasi della mia carriera, ero molto frustrato quando non riuscivo a scegliere un titolo e quindi giravamo i film con i cartelli “Untitled Fogelman Project” per tutta la città. Una volta che non hai un titolo per qualcosa, sei fregato. Perché nessuno dopo sarà mai d’accordo. Ho iniziato a lottare davvero [perchè si intitolasse] This Is Us una volta che abbiamo iniziato a girarlo. Questo titolo mi piaceva per le sue parole. E sapevo che la serie sarebbe stata, auspicabilmente, un riflesso di un sacco di persone diverse e di tante vite diverse.

Il prossimo 2 maggio debutterà su Sky la sesta e ultima stagione didurante la quale la serie tocca quota 100 episodi. Per celebrare l’importante traguardo, in un’intervista con The Hollywood Reporter , il suo creatoreha raccontato quali erano iinizialmente ideati per lo show durante le fasi di sviluppo del progetto:

Fogelman racconta poi che ad un certo punto uno dei titoli proposti era Happy Birthday, contro il quale si è schierato apertamente, insieme al cast:

Il network e lo studio sono stati fantastici con noi per tutto il tempo, ma questo titolo era una strana presentazione. L’episodio pilota si apre con un cartello su quante persone condividono un compleanno, e ho fatto in modo che le parole “This (Questo)”, “Is (È)” e “Us (Noi)” fossero nel testo così che questo si riducesse a quello che è diventato il nostro logo. Ho pensato che se agli spettatori fosse piaciuto il pilot, avrebbero iniziato a capire il titolo, ed è più o meno quello che è successo. Ma, successivamente, qualcuno è venuto da me con una ricerca che mostrava come il titolo It’s All Just Getting Started aveva avuto risultati migliori nei test. E allora ho dovuto reagire dicendo: “Ragazzi, mi dispiace, ma non capisco come questo possa essere il titolo di uno show!“. Abbiamo tenuto duro e ce l’abbiamo fatta.

Cosa ne pensate dei titoli alternativi ipotizzati per This Is Us? Ditecelo nei commenti!

Fonte: THR