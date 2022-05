This Is Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

, il creatore della serie, ha parlato del finale disvelando retroscena e affrontando l’ipotesi che vengano realizzati degli

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni su quanto mostrato nell’epilogo della storia della famiglia Pearson!

Fogelman ha sempre pensato che la serie avrebbe dovuto concludersi con Jack e Rebecca che si dicono “ti amo” e il dialogo ambientato a bordo del treno è stato il più difficile da scrivere perché l’ha emozionato moltissimo. Lo sceneggiatore ha spiegato che l’idea che qualcuno apprezzi il lavoro compiuto come genitore è particolarmente commovente, essendo un ruolo molto difficile da avere nella vita.

Dan voleva inoltre mostrare un momento che rendesse chiaro come un figlio possa prendere l’eredità del padre e continuare ciò che ha compiuto nella vita. Per questo motivo ha scelto di mostrare una scena in cui appaiono Randall e Jack.

Fogelman ha inoltre deciso di non far sentire i discorsi compiuti al funerale dai figli di Rebecca perché, avendo anche lui perso la mamma, ha vissuto quell’esperienza di voler pronunciare le parole perfette, rimanendo sveglio tutta la notte per capire cosa dire. Dan ha sottolineato:

Come accade nella serie non ricordo nemmeno una parola di quello che ho detto. Mi ricordo di aver guardato il mio migliore amico che era seduto di fronte a me e piangeva, ma non ricordo nulla oltre quello. E volevo catturare visualmente quella situazione.

Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley non avevano uno script per quella scena e hanno pensato a cosa avrebbero detto i personaggi, improvvisando qualcosa, ma non si è mai voluto mostrare quei momenti sullo schermo.

Nel futuro di Randall potrebbe esserci una candidatura alla Presidenza degli Stati Uniti, ma anche la decisione di rimanere a casa e abbandonare quel progetto:

Nella mia mente so cosa accade a Randall e alla sua famiglia, ma non è qualcosa che ha bisogno di una risposta, lasciando solo qualche indizio di quello che potrebbe accadere. Penso spetti al pubblico decidere cosa succederà in futuro.

Sul set erano state girate anche altre scene che mostravano Jack mentre preparava i pancake alla sua famiglia e parlava con Rebecca e i figli, mostrati bambini e adulti grazie a un montaggio che dava spazio al loro risveglio. Quei momenti potrebbero essere tra le scene tagliate che prossimamente appariranno online.

Dan Fogelman ha ribadito che non ha intenzione di realizzare degli spinoff della serie, nonostante le storie dei personaggi possano continuare dando spazio ai figli e ai nipoti dei protagonisti:

Non è mai stato lo scopo della serie. Ogni romanzo sulla generazione di una famiglia può andare indietro o avanti nel tempo se si sceglie di farlo. Avevamo avuto un inizio, una parte centrale e una fine per quanto riguarda la nostra linea temporale e quello è sempre stato il progetto.

Il racconto di Deja, ad esempio, era un modo perfetto per completare il percorso di Randall, ma Fogelman ha ammesso che voleva concludere la serie senza rischiare di far scendere il livello creativo nel tentativo di continuare a mantenere il racconto interessante e speciale.

Il finale, che non ha riservato svolte o sorprese, è stato ideato in quel modo perché si voleva dare spazio a quello che rendeva unica la serie, ovvero il ritratto realistico di una famiglia.

Fonte: Deadline