This Is Us

Durante un’ospitata al programma The View, Milo Ventimiglia si è emozionato ricordando i suoi genitori e l’ispirazione per il suo ruolo in This Is Us.

“Mio padre è meraviglioso… mia madre e mio padre… mi commuovo“, ha dichiarato. “Mia madre e mio padre sono persone meravigliose. Mio padre e Jack Pearson erano della stessa epoca, entrambi nati negli anni ’40, entrambi veterani del Vietnam.”

“E ho visto in Jack il modo in cui io…“, Ventimiglia si interrompe commosso. “Succede sempre“.

Ha continuato: “Vedo in Jack il modo in cui mio padre si è comportato con me e le mie sorelle, semplicemente meraviglioso. Quindi grazie“.

L’attore ha dichiarato che quando ha interpretato il ruolo di Jack nella serie drama della NBC, aveva in mente il proprio padre.

“Ma ho anche visto l’opportunità, grazie al suo modo di fare, di essere una specie di versione di mio padre e i grandi tre erano in realtà me“, ha aggiunto. “Quindi penso che tutto quello che stavo facendo era solo per somigliare a mio padre. Nella mia roulotte avevo una foto di me e mio padre di quando ero piccolo e c’era scritto: ‘Sii un buon marito. Sii un buon padre”. E io pensavo: “Guardala ogni giorno e sarai lì“

Ventimiglia ha poi descritto il suo personaggio di This is Us come “un supereroe raggiungibile” in quanto “rappresenta un grande esempio di uomo, un grande esempio di marito, di padre con dei difetti, aveva assolutamente dei difetti, ma era qualcuno, chiunque, uomo, donna, bambino, vecchio, giovane, di qualunque provenienza, chiunque puo’ aspirare ad essere come lui”.

Potete guardare l’intervista completa qui sotto:

Che cosa ne pensate delle parole di MIlo Ventimiglia? Ditecelo nei commenti.