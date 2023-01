Tim Allen è tornato a parlare di quanto ha raccontato Pamela Anderson nella sua autobiografia, sostenendo che anche i responsabili di ABC non sono stati particolarmente felici dal racconto legato a quanto accaduto sul set di Quell’uragano di papà.

Tra le pagine di Love, Pamela, l’attrice sostiene infatti che durante la prima giornata di riprese della serie, quando aveva solo 27 anni, l’attore l’abbia incontrata lungo il corridoio. Tim indossava solo un accappatoio e l’avrebbe aperto, mostrandosi completamente nudo, sostenendo che fosse giusto perché lui l’aveva vista senza veli, quindi ora erano pari.

Allen aveva replicato alle accuse dichiarando a Variety che non era mai successo quanto raccontato dalla star di Baywatch, ribadendo che non avrebbe mai fatto niente di simile.

Tim, intervistato da The Daily Mail, ha ora aggiunto:

Era una collega grandiosa, posso dirvi questo. Ed è una ragazza divertente. Tutti l’amavano, ma chiunque tra le fila di ABC è un po’ deluso per la sua autobiografia, mettiamola in questo modo. Tutti noi di Disney/ABC, in realtà.

Pamela, dopo la replica di Tim Allen, aveva dichiarato di non essere arrabbiata con lui:

Ma come il resto, non avrebbe mai dovuto accadere. Questa storia vera è solo una delle tante situazioni surreali e che mi hanno messo a disagio che ho dovuto imparare ad affrontare. Il mio libro affronta come mi hanno fatto sentire nel corso della mia vita e, in questo caso, durante la mia carriera.