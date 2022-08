Il futuro della DC è nelle mani di David Zaslav, il CEO della neonata Warner Bros. Discovery che dopo l’annuncio dei primi dati trimestrali della compagnia ha annunciato qualche giorno fa di essere al lavoro per ristrutturare la divisione stilando un piano decennale e focalizzandosi sulle grandi uscite cinematografiche e su serie in streaming che non competano con il cinema ma casomai completino l’offerta. Queste dichiarazioni seguono la cancellazione di progetti come il film di Batgirl e Wonder Twins. La serie tv di Green Lantern, prodotta da Greg Berlanti, è ancora concretamente in sviluppo, e ora Variety in un lungo report sullo stato della major segnala che anche la serie animata Harley Quinn sarebbe in salvo.

Il destino di altre serie sembra invece ancora fumoso: non è chiaro infatti se Titans e Doom Patrol, per esempio, verranno rinnovate, nonostante ad aprile sia stato annunciato anche lo spinoff Dead Boy Detectives. Decisioni ufficiali a riguardo verranno prese quando le nuove stagioni verranno trasmesse in streaming, ma nel frattempo i fan di Doom Patrol in particolare si sono allarmati, dopo la recente cancellazione di Legends of Tomorrow e Batwoman. La serie è nata come sorta di spinoff di Titans e ha guadagnato il plauso della critica, oltre che un seguito nutrito di fan. In Italia viene trasmessa su Prime Video, tuttavia la terza stagione rimane ancora inedita nonostante sia andata in onda su HBO Max ormai quasi un anno fa.

Ricordiamo che le riprese della quarta stagione di Titans e della quarta stagione di Doom Patrol sono iniziate a febbraio.

Come segnala CB, non appena le voci di una possibile cancellazione della serie hanno iniziato a circolare i fan si sono scatenati sui social:

There is no way anyone involved with the cancellation of Doom Patrol gets into heaven. — Shano Tweets The Hits (@Shannon_Smith) August 12, 2022

Doom Patrol is literally some of the best comic book adaptations I have seen. If it gets cancelled I might literally die https://t.co/6wiCdJXRcM — Karrington (@Desertfury90) August 12, 2022

NOW THEY WANNA CANCEL DOOM PATROL WTF #SaveDoomPatrol — emo space pirate 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🏴‍☠️ (@SpacePirateEzra) August 12, 2022

#SaveDoomPatrol Literally the reason why I got HBO Max in the first place. pic.twitter.com/Uy8Enhcirr — William Charron (@wjctwin) August 11, 2022