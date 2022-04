ha commentato i paragoni trae il film The Northman ammettendo che la serie gli ha dato l’idea di interpretare un film dedicato ai vichinghi.

L’interprete del vampiro Eric Northman è il protagonista della nuova opera diretta da Robert Eggers nella parte di un principe che vuole vendicarsi uccidendo l’uomo che ha sterminato la sua famiglia. I fan della serie hanno immediatamente notato che la storia è simile a quella del protagonista di True Blood.

Nella terza stagione si scopre che, prima di diventare un vampiro, Eric Northman era il figlio di un re vichingo chiamato Ulfrik Northman e la sua famiglia era stata uccisa da un branco di lincatropi per volere del vampiro Russell Edgington.

Alexander, intervistato da Entertainment Weekly, ha quindi scherzato dichiarando:

L’attore ha però aggiunto seriamente che lavorare alla serie ha alimentato il suo interesse per una storia di quel tipo:

Voglio dare un po’ di merito a True Blood , almeno per quanto riguarda darmi quell’idea. Stavo covando questa ipotesi, questo sogno di realizzare un giorno un film epico sui vichinghi, ma in un modo realmente autentico che fosse in grado di catturare l’essenza delle antiche saghe e poesie islandesi, quel mondo severo, laconico e duro, i personaggi e l’atmosfera. Ma 10 anni fa era un sogno distante.

L’interprete di Eric ha ricordato parlando della serie:

Abbiamo usato il Malibu Canyon in California per le scene ambientate in Svezia, ma sono stati dei giorni fantastici. L’ho amato così tanto. C’era qualcosa che mi ha portato a pensare ‘Quanto sarebbe fantastico raccontare una storia di vichinghi su una tela più grande, con una portata più epica… Non solo con un flashback di due giorni, ma avendo a disposizione un’intera storia sul percorso compiuto nel mondo dei vichinghi?’.