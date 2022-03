Ladiavrà come protagonista accanto a Octavia Spencer l’attrice

Il ruolo che le è stato affidato è quello di Eva, una preside di un liceo molto schietta che rimane coinvolta in un “incidente problematico”.

Union ha recitato recentemente in show come L.A.’s Finest, lo spinoff dei film di Bad Boys, e in Being Mary Jane. In precedenza aveva avuto dei ruoli in The Lion Guard, Ugly Betty, City of Angels, The Proud Family, The West Wing e Sister, Sister.

La serie Truth Be Told si basa sul romanzo di Kathleen Barbe e racconta la storia di Poppy Scoville (Spencer), una reporter e podcaster che rischia tutto, persino la sua vita, per inseguire la verità e la giustizia. La serie offre uno sguardo unico all’ossessione americana nei confronti dei podcast legati ai crimini realmente accaduti e mette alla prova gli spettatori obbligandoli a considerare le conseguenze dell’inseguire la giustizia sotto gli occhi dell’opinione pubblica.

La serie Apple TV+ è stata creata e prodotta da Nichelle Tramble Spellman (Snowfall, The Good Wife), mentre Maisha Closson (Claws) è showrunner.

