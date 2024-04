Da Deadline apprendiamo che l’agenzia di casting Rose Locke Casting ha deciso di troncare ogni legame con la seconda stagione di Tulsa King, la serie Paramount+ con Sylvester Stallone.

Il motivo è l’atteggiamento irrispettoso nei confronti delle comparse sul set che Sylvester Stallone avrebbe assunto assieme a uno dei registi.

L’attore e uno dei registi sono stati accusati di aver definito alcune comparse “brutte”, “palle di lardo”, usando appellativi come “tizio grasso con il bastone”. A quanto pare Stallone avrebbe così chiesto alla produzione di ingaggiare al loro delle “belle ragazze” di cui potersi circondare.

Le denunce sono arrivate sul gruppo Facebook privato dedicato proprio al gruppo delle comparse di Atlanta e dopo alcuni giorni l’agenzia di casting ha deciso di rilasciare un comunicato per annunciare il suo addio alla produzione, senza però spiegarne ufficialmente i motivi:

Una fonte vicina alla serie ha commentato l’accaduto spiegando che sono in corso delle “indagini”, che per il momento non hanno avuto esiti. Nessuno dei registi o Sylvester Stallone al momento hanno rilasciato dichiarazioni.

