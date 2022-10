In onda su Sky Atlantic a partire dal 21 maggio 2017 - in contemporanea con gli USA

Sul suo profilo Instagram, Mädchen Amick, Shelly Johnson nella serie Twin Peaks, ha condiviso una foto di una reunion con alcuni componenti del cast principale dell’amata serie di David Lynch. Insieme a lei vediamo Kyle MacLachlan (Dale Cooper), Dana Ashbrook (Bobby Briggs), Kimmy Robertson (Lucy Moran), Sherilyn Fenn (Audrey Horne), and Sheryl Lee (Laura Palmer).

“Momenti preziosi con amici di luuuunga data”, la didascalia alla foto, che potete vedere qui sotto:

Come potete notare, il locale in cui il gruppo ha cenato presentava un’alternanza di piastrelle bianche e nere sul pavimento, richiamando la combinazione di colori utilizzata per il motivo a strisce che ricopre il fondo dell’iconica Red Room della serie.

Il collega Harry Goaz, l’agente Andy Brennan in Twin Peaks, ha reagito all’immagine condividendo una serie di emoji a forma di cuore nei commenti al post di Amick.

L’ultima reunion del cast è avvenuta 32 anni dopo il debutto dello show ABC, andato in onda per due stagioni e 30 episodi fino al giugno 1991. Nel 2017 Lynch (sempre insieme a Mark Frost) ha realizzato l’atteso revival della serie (conosciuto come Twin Peaks o Twin Peaks: The Return), i cui 18 episodi sono andati in onda negli Stati Uniti sul canale via cavo Showtime, in Italia su Sky.

FONTE: Instagram