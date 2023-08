In onda su Sky Atlantic a partire dal 21 maggio 2017 - in contemporanea con gli USA

Michael Cera ha svelato in che modo ha ottenuto un ruolo in Twin Peaks: Il Ritorno, la serie sequel del cult di David Lynch, in una nuova intervista rilasciata a GQ.

L’attore ha raccontato:

La storia completa è che ho incontrato David Lynch un anno o due prima delle riprese, perché avevo fatto un corso di meditazione trascendentale in cui vai al centro, ti insegnano come farla, ti danno un mantra. Ci vai per un’ora per quattro giorni. Si assicurano in un certo senso che tu sappia gestire la situazione.

Michael ha aggiunto:

Il quarto giorno, mentre stavo andandomene, ero con alcuni miei amici. Questa donna è semplicemente apparsa ed era una ragazza. Mi ha detto: ‘Mi chiamo Pookie. Lavoro con David Lynch. Vorreste meditare con David qualche volta?’. Non riesco nemmeno a spiegare come lui sia profondamente importante per me. Sono andato lì per primo. Sono arrivato e non c’era nessuno. Mi sono presentato e ho incontrato David da solo per circa cinque minuti ed è stato così dolce… Mi ha accolto in modo così caloroso, così felice che fossimo lì. Eravamo in quattro e ci siamo seduti nel suo studio sul retro della sua casa, abbiamo meditato con lui e abbiamo parlato un po’. E mi ha dato dei consigli grandiosi, dei consigli davvero pratici.

Cera ha continuato sottolineando:

Pensavo sarebbe finita così. Ed ero grato anche solo di averlo incontrato. E poi, un paio di anni dopo, ho ricevuto questo invito a lavorare con lui a questo show per una giornata. Sono rimasto su quel set al massimo per due ore ed è stata l’esperienza più grandiosa di sempre.

Che ne pensate del modo in cui Michael Cera ha ottenuto un ruolo in Twin Peaks: Il Ritorno?

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook