In onda su Sky Atlantic a partire dal 21 maggio 2017 - in contemporanea con gli USA

Lenny Von Dohlen, interprete di Harold Smith nella serie Twin Peaks, è morto nella giornata di martedì all’età di 63 anni.

La sorella dell’attore, Caroline Von Dohlen, ha annunciato la notizia su Facebook nella giornata di giovedì mattina, senza svelare la causa del decesso.

Nel suo post su Facebook ha scritto:

Il mondo ha perso un uomo magnifico il 5 luglio. Mio fratello Len era appassionato di tutto e di tutti. Era sempre in grado di guidare, che si trattasse di una conversazione avvincente, di una creazione artistica o di un viaggio verso nuovi posti. Amava una buona risata. Continua il suo viaggio spirituale. Vivremo la vita pienamente in suo ricordo.

Lenny Von Dohlen ha interpretato il ruolo dell’agorafobico Harold Smith, che si rifiutava di uscire dalla sua casa, nella serie Twin Peaks e nel film prequel Fuoco cammina con me. Laura Palmer (Sheryl Lee) gli dava il suo diario segreto e, dopo il suo omicidio, la sua amica Donna Hayward diventava amica di Harold mentre indagava sulla morte della giovane. La storia del personaggio si concludeva quando Donna cercava di rubare il diario di Laura e Smith si impiccava, avendo perso la fiducia nella decenza umana.

Tra i progetti in cui è apparso l’attore ci sono anche The Orville, Bird of Prey, One Good Turn, Cadillac, Miami Vice, The Equalizer e Psych.

Fonte: Variety