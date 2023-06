Neil Patrick Harris ha confermato che le riprese della stagione 2 di Uncoupled sono in pausa a causa dello sciopero dei WGA.

Ospite di The View per promuovere il suo spettacolo su Hulu Drag Me to Dinner, l’attore ha rivelato che le riprese della stagione 2 di Uncoupled sono state messe in pausa a causa dello sciopero degli sceneggiatori:

Tornare in Uncoupled è molto entusiasmante, avremmo iniziato le riprese all’inizio di luglio, ma lo sciopero degli sceneggiatori sarà ancora in corso. Quindi, tutto è in qualche modo in pausa: Forza scrittori, siamo con voi. Quindi aspetteremo solo fino a quando non si risolverà. Speriamo di poter iniziare le riprese con il caldo. Abbiamo girato la prima stagione con il freddo ed è meno divertente fare una serie in cui cammini per Central Park congelando e tremando, è più divertente se c’è il caldo.

La serie tv è stata salvata da Showtime dopo la cancellazione da parte di Netflix.

La notizia della cancellazione era già nell’aria a fine 2022, quando si vociferava che MTV Entertainment Studios stesse provando a venderla a un altro servizio on demand (tra cui Showtime).

Le puntate raccontavano la storia di Michael, intepretato da Patrick Harris, che pensava la sua vita fosse perfetta fino a quando il marito se ne va di casa dopo 17 anni. Michael deve quindi affrontare due incubi: perdere chi pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi improvvisamente un quarantenne single a New York.

Neil Patrick Harris era coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con MTV Entertainment Studios e Jax Media. L’attore ha già collaborato con Netflix in occasione di Una serie di sfortunati eventi, in cui ha avuto l’iconico ruolo del Conte Olaf.

Fonte: Deadline

