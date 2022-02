esordirà questo venerdì sue, come si vede dai trailer, uno dei momenti più attesi sarà l’assalto al. In una recente video intervista con Collider, i protagonistihanno parlato di come è stata realizzata la scena.

Il duo ha svelato che sono stati ricostruiti ben tre ponti e mezzo. Uno di questi era nel retro dello studio, mentre un altro nel campo della pianura in cui sono state effettuate le riprese. La sequenza d’azione coinvolge tutti i protagonisti, e le riprese sui vari ponti sono state poi messe insieme con la CGI, per far sì che tutto sembrasse un unico luogo.

Si tratta di una battaglia su scala cinematografica ma gestita in maniera strategica: non si tratta solo di due armate che collidono, ma ci sono tante piccole riprese di momenti cruciali, come l’arrivo di frecce, corde, spade e così via. La realizzazione finale è merito del creatore di Vikings, Jeb Stuart.

Vi ricordiamo nuovamente che la serie debutterà su Netflix il prossimo 25 febbraio.

