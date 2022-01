non ha alcun dubbio sul fatto che Kingpin (Wilson Grant Fisk) meriti di essere approfondito ulteriormente come personaggio. Dopo averlo interpretato nelle tre stagioni di Daredevil, D’Onofrio è tornato nel Marvel Cinematic Universe nelle iconiche vesti del villain Kingpin in, apparendo però in un solo episodio (senza contare il fermo immagine in cui si intravede al termine del quinto episodio della serie Disney+).

Durante un’intervista con il team di ComicBook Nation, l’attore ha confermato che Kingpin è uno dei pochi personaggi che ha interpretato nella sua carriera e che sente di poter tornare ad esplorare ulteriormente:

Posso solo dire che spero di poter continuare ad interpretare Wilson Fisk perché sono molto coinvolto da questo personaggio. Di tutti i personaggi che ho interpretato nella mia carriera, posso probabilmente dire che sono forse tre o quattro quelli che mi piacerebbe riprendere, perché in qualche modo sento che non c’è stata abbastanza esplorazione. Wilson Fisk è uno di quelli. È un essere umano molto particolare e credo fermamente che ci siano molti modi di usarlo nel MCU.

Successivamente, Vincent D’Onofrio ha dichiarato che Fisk è un personaggio molto umano in un mondo pieno di supereroi, e questo è qualcosa che i creativi della Marvel dovrebbero pensare di esplorare nei futuri show e film:

Ayelet Zurer, che ha interpretato Vanessa, è un’attrice straordinaria. Durante il nostro lavoro nella terza stagione, c’era qualcosa che volevamo sempre riuscire ad ottenere. Ovvero che questo mostro può esistere nella realtà e che qualcuno è in grado di provare amore nei confronti del mostro. Era così importante per noi, perciò per quanto mi riguarda, c’è molto di più che possiamo fare in questo senso; mostrare questo personaggio come un essere umano che ha a che fare con le cose che tutti noi affrontiamo vivendo in un mondo intensificato. Penso che ci sia molto da fare, se qualcuno avesse la volontà di farlo.

Tutti i sei episodi di Hawkeye sono ora in streaming su Disney+ mentre le tre stagioni di Daredevil sono disponibili in streaming su Netflix.

