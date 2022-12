Amazon Studios ha annunciato ufficialmente di aver ottenuto i diritti per realizzare serie tv, film, giochi e progetti animati legati a Warhammer 40.000 e Henry Cavill sarà protagonista e produttore del franchise.

Il brand ha debuttato 40 anni fa e ha dato vita a vari giochi, progetti animati, romanzi, videogame e molto altro materiale.

Warhammer 40.000 è ambientato in un futuro distante in cui l’umanità è sull’orlo di quello che potrebbe essere il suo momento migliore o il periodo più oscuro, tra imperi alieni, corruzione e creature di vario tipo.

Henry Cavill ha scritto su Instagram:

Ho amato Warhammer fin da quando ero un ragazzino, rendendo questo momento davvero speciale per me. L’opportunità di guidare questo universo cinematografico dalla sua ideazione è davvero un onore e una responsabilità. Non potrei essere più grato per tutto questo lavoro compiuto da Vertigo, Amazon Studios e Games Workshop per riuscire a realizzarlo. Un passo in avanti per realizzare un sogno di una vita.