Se state guardandosu, allora è molto probabile che vi siate chiesti come maisia stata protagonista indiretta della storia attraverso una sua celebre hit. La canzone in questione è ““, presente in quasi tutti gli episodi usciti fino a questo punto. Ma il motivo è molto importante: il co-fondatore di WeWorkne era semplicemente ossessionato.

WeCrashed, infatti, ha tenuto conto di “Roar” nella sua struttura fin dall’inizio. Gli showrunner della serie Lee Eisenberg e Drew Crevello hanno fatto molte ricerche per creare la serie e hanno inoltre ammesso che l’amore di Neumann per la canzone è uscito fuori quasi subito.

“Vorrei che fosse stata una scelta nostra perché è così brillante. Ma questa è stata una delle prime cose che abbiamo scoperto su Adam e Rebekah“, ha detto Crevello al sito TheWrap. “Adam era ossessionato dalla canzone ‘Roar’ e la faceva risuonare in ufficio al punto che alcuni impiegati non riuscivano a concentrarsi o a fare il loro lavoro, questo perché ‘Roar’ era sparata a tutto volume. Quindi era uno di quei dettagli dove la verità era più bizzarra della finzione. E ci siamo detti: ‘Oh, questo deve essere un elemento ricorrente in tutto lo show’“.