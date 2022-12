Agli showrunner di Westworld era stato proposto di realizzare la stagione 5 con meno budget, ma i due hanno rifiutato.

Sono stati infatti rivelati nuovi dettagli sui colloqui per la stagione 5 di Westworld, che hanno visto i produttori rifiutare l’opportunità dopo i cambiamenti imposti da Warner Bros. Discovery.

Secondo The Hollywood Reporter, HBO ha preso in considerazione la produzione della quinta stagione di Westworld non per HBO Max (o il suo servizio di streaming) ma piuttosto per un servizio di streaming FAST (un servizio gratuito e supportato da pubblicità, come TUBI, Pluto TV o Freevee). L’unico modo per realizzare Westworld per un tale servizio, avrebbe comportato un enorme taglio del budget della serie per i suoi episodi finali. Vi ricordiamo che la quarta stagione è costata oltre $ 150 milioni. I due hanno quindi rifiutato la proposta.

Westworld abbandonerà comunque HBO Max nei prossimi mesi e arriverà su uno di questi servizi di streaming FAST in ogni caso.

Tutti gli episodi di Westworld sono disponibili su Now.

Avreste voluto una stagione 5 di Westworld con meno budget? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book