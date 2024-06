In occasione di un’intervista esclusiva con PEOPLE dopo essersi riuniti per una lezione di Zumba, Alfonso Ribeiro e Tatyana Ali, i volti di Carlton e Ashley Banks in Willy il principe di Bel-Air, hanno rivelato che tutto il cast si tiene in contatto tramite una chat di gruppo.

Sebbene Ribeiro non abbia svelato gli argomenti di discussione delle chiacchierate, ha sottolineato che i loro messaggi sono proprio come quelli di una famiglia. Ha infatti spiegato che i suoi ricordi più cari legati alle riprese della serie sono dovuti ai legami nati e cresciuti con i suoi colleghi, tra cui con Will Smith che ha definito ancora suo “fratello”, mentre Ali e Karyn Parsons (Hilary Banks) sue sorelle. Ha inoltre omaggiato il suo “padre televisivo” James Avery, morto nel 2013 all’età di 68 anni, definendolo un “secondo padre“.

“Ci sono così tanti legami creati e che hanno ancora oggi un impatto incredibile” ha spiegato Ribeiro. “Ha significato così tanto per noi, ha cambiato le nostre vite“.

Sebbene vivano in città diverse, Ribeiro e Ali si impegnano a farsi visita ogni volta che possono.

“Tayana è sempre stata la mia sorellina” ha commentato l’attore, “anche se c’erano volte in cui mi diceva che non voleva più essere la mia sorellina. Eravamo giovani. Ora che siamo adulti le sta bene che io sia il fratello maggiore“.

