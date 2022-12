Gillian Anderson è tornata a parlare della sua decisione di riprendere il ruolo di Scully in occasione dei sei episodi revival di X-Files andati in onda nel 2016.

L’attrice, intervistata da /Film, ha ammesso:

C’è stato un periodo preciso in cui non potevo nemmeno sentirne parlare. Ne avevo abbastanza. E poi, non so per quanto a lungo fosse, se sia passato un decennio o meno, mi sono improvvisamente resa conto di come fossi stata incredibilmente fortunata, non solo per il successo della serie, ma per aver potuto interpretare un personaggio come Scully, così a lungo. E non era solo un personaggio vero e iconico, ma ha avuto anche un impatto, in particolare sulle giovani donne, sulle spettatrici di ogni età in così tanti modi diversi.