La stagione 3 di Yellowjackets arriverà solo nel 2025 e Samantha Hanratty ha parlato della situazione delle protagoniste nei prossimi episodi.

I fan, a causa degli scioperi avvenuti nel 2023, dovranno attendere ancora a lungo prima di scoprire quanto accadrà nel nuovo capitolo della storia delle teenager, costrette a prendere scelte drammatiche pur di sopravvivere dopo l’incidente aereo in cui sono state coinvolte, e della loro versione adulta nella parte del racconto ambientata 25 anni dopo il tempo trascorso nella natura selvaggia.

La sceneggiatrice Ashley Lyle ha dichiarato:

Siamo immersi nella scrittura. Tutti sono tornati al lavoro così pieni di entusiasmo, pronti a entrare in azione e rinvigoriti dal punto di vista creativo… Ci stiamo divertendo così tanto e siamo davvero entusiasti.

Samantha non ha ancora potuto leggere gli script e, sul red carpet degli Emmy, ha commentato la situazione in cui saranno le giovani dopo che nel season finale è andato a fuoco l’edificio in cui vivevano le ragazze, sottolineando:

Sono fregata. Sono davvero rovinata perché ora sarò così sporca. Quello è tutto ciò a cui penso, a quanto diventeremo sporche. Perché ora non avremo nessun rifugio. Saremo al freddo. Sarò sporca. E non abbiamo nessun posto dove lavarci dal sangue. Saremo rivoltanti. Saremo così sporche.

L’interprete di Misty ha poi spiegato quali idee saranno alla base dei prossimi episodi:

Il primo anno è questo casino caotico. Il secondo capitolo era quasi su questo silenzio inquietante dell’inverno. E ora è come lo scongelamento, il tracollo. Potremmo entrare in un’altra stagione, penso alla primavera. La neve si scioglierà e si vedranno i nostri problemi.

Hanratty spera inoltre che nel futuro di Misty ci sia qualche elemento legato ad altri due personaggi. Parlando del rapporto tra la giovane e il Coach Ben (Steven Krueger), l’attrice ha anticipato:

Scoprire che potrebbe aver dato fuoco alla capanna dopo che lei l’ha salvato penso che la porterà ad avere qualcosa in serbo per lui. Sarebbe divertente vederlo.

Misty ha inoltre ucciso Crystal nella seconda stagione e Samantha ha però aggiunto:

Dove è il suo corpo? Non lo so, è scomparso!

