Christina Ricci è una delle protagoniste di Yellowjackets e ora ha rivelato che non aveva idea di quello che doveva aspettarsi dallo show.

L’interprete di Misty Quigley nelle scene ambientate nel presente, ha raccontato che non sapeva quanto sarebbe stato “strano” lo show.

Ricci, intervistata da GQ, ha raccontato a GQ:

Non sapevo realmente che sarebbe stato un horror folk. Dovete capire che all’inizio avevamo davvero poche informazioni, le persone mantenevano il riserbo, non era stato rivelato cosa sarebbe accaduto nel resto della stagione.

Tra gli elementi di cui era a conoscenza c’era il fatto che Misty e altri personaggi erano stati coinvolti in un gruppo in stile “setta”:

Sono una persona che è realmente affascinata dalle sette, quindi tutto quello mi intrigava e lo stesso è accaduto con l’idea che Misty si ritrovi in quella situazione, e da tutte le possibili manipolazioni che poteva accadere.

Nella serie Yellowackets si svela cosa è accaduto a un gruppo di liceli dopo un incidente d’aereo che le lascia bloccate per un anno, dovendo così affrontare la lotta per la sopravvivenza e spingendosi anche ad alcuni estremi, come le sequenze dei primi episodi in cui si accenna al cannibalismo.

I fan dovranno attendere fino al 2023 prima di vedere la stagione 2 di Yellowjackets.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Christina ricci su Yellowjackets? Lasciate un commento!

Fonte: GQ