Yellowjackets, arrivata al termine della seconda stagione e già pronta per una terza, è un grande successo di Showtime. Un successo che non tutti si aspettavano, compresa l’attrice Jane Widdopp, interprete di Laura Lee nella serie.

Racconta Widdopp a ComicBook:

Ammetto che pensavo fossimo la tipica piccola serie con un grande potenziale. Stavamo passando alla storia per il numero di personaggi femminili, o che si identificano come donne, come protagoniste. Alla prima lettura del copione c’erano solo due attori maschi che avevano un ruolo fisso nella serie, quindi credo che nessuno di noi pensasse che tutto questo sarebbe accaduto… perché non era mai stato fatto prima! Non è il tipo di serie che solitamente ha successo. È bellissimo vedere quanto siamo andati lontano e sono curiosa di vedere cosa accadrà dopo. Ancora non so nulla.