farà parte del cast delladi, la serie Netflix con star Penn Badgley. L’attore sarà una presenza regolare nei prossimi episodi con il ruolo di, un americano espatriato e il figlio minore di un magnate benestante dell’East Coast. Il giovane è famoso per non essere all’altezza degli standard della sua famiglia di successo e venerabile.è un imprenditore e scommettitore, è caloroso e organizza epici party, oltre a fare amicizia in fretta. Il giovane, tuttavia, nasconde molti segreti e usa i medicinali per superare i propri problemi. Deciso a dimostrare il proprio valore,si prende molti rischi e segue l’idea che un buon uomo di affari deve fare assolutamente tutto il possibile. Ama la sua fidanzata ricca e con una buona posizione sociale o la sta usando? Non c’è dubbio che sta manipolando i suoi amici, l’unica domanda è fino a dove si spingerà…

Gage ha recentemente recitato in The White Lotus e fa parte del cast di Euphoria.

You è la serie scritta da Caroline Kepnes e ha Penn Badgley nel ruolo del protagonista, Joe Godlberg, un uomo disposto a tutto quando c’è in ballo l’amore. La terza stagione ha mostrato il protagonista alle prese con il suo matrimonio con Love (Victoria Pedretti) e la nascita del figlio. Gli episodi si sono poi conclusi con una scena ambientata a Parigi, suggerendo un cambio di location.

