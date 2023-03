You: Tati Gabrielle, interprete di Marienne, svela cosa vorrebbe vedere in un’eventuale stagione 5

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Tati Gabrielle ha commentato gli eventi al centro dei nuovi episodi di You, svelando inoltre cosa vorrebbe vedere sugli schermi nel caso in cui la serie venisse rinnovata per la stagione 5.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nelle puntate disponibili su Netflix, Marienne riesce a fuggire fingendo un’overdose dopo aver ingerito delle pillole in modo da rallentare il proprio battito cardiaco. Ad aiutarla era stata Nadia (Amy Leigh Hickman), la studentessa del protagonista, che l’aveva trovata imprigionata dopo essersi resa conto del lato oscuro di Joe e aver indagato sulla situazione. Il personaggio interpretato da Penn Badgley trova quindi quello che pensa essere il corpo senza vita di Marienne e lo abbandona su una panchina di Londra.

Tati vorrebbe quindi tornare sul set:

La storia di Marienne sembra ancora incompleta, come se ci fosse qualcosa in più che deve affrontare. Non penso che Marienne sia una persona vendicativa, quindi credo che vorrebbe giustizia, non necessariamente vendetta.

Gabrielle è inoltre convinta che la missione del suo personaggio sia trovare un modo per dimostrare l’innocenza di Nadia dopo che Joe è riuscito a far credere che sia colpevole della morte di Eddie, uno studente con cui la ragazza aveva una relazione.

L’attrice non crede inoltre che Marienne voglia riprovare a uccidere Joe, considerando che i suoi tentativi erano legati a una necessità del momento. Tati ha sottolineato:

Penso che la morte sia una via di fuga troppo facile per Joe. Ha già provato a uccidersi ed è ciò che desidera per se stesso. Penso che incarcerarlo in una gabbia e farlo rimanere seduto con i propri pensieri e senso di colpa per il resto della sua vita sia una punizione molto più adatta.

L’interprete di Marienne è convinta che ora potrebbe agire indisturbata, raccogliendo prove e indizi, riapparendo poi a sorpresa. Tati vorrebbe inoltre che nella quinta stagione della serie ritorni in scena Henry, il figlio di Joe. La protagonista di You ha infine spiegato:

Non penso che proverebbe a contattare Kate in cerca di solidarietà o di un’alleanza. Nonostante Kate stia intraprendendo un percorso per migliorare se stessa credo che Marienne direbbe ‘Sei già con lui, ovviamente sai qualcosa… Non c’è nessuna possibilità che tu non sappia nulla a questo punto’.

Che ne pensate? Siete d’accordo con le considerazioni di Tati Gabrielle riguardanti la possibile stagione 5 di You?

