Bryan Cranston, mentre era ospite del podcast condotto da Dax Shepard, ha confermato che la serie Your Honor è stata cancellata da Showtime. La stagione 2 sarà quindi l’ultima del progetto e alla guida ci sarà Joey Hartstone, che ha raccolto il testimone dallo showrunner originale Peter Moffat che ha scelto di non ritornare sul set per poter stare con la famiglia nel Regno Unito, e da David Manson, che ha abbandonato il progetto.

L’attore ha spiegato nell’episodio di Armchair Expert:

Sto attualmente preparandomi per la seconda, e ultima, stagione di Your Honor, che è una miniserie che ho realizzato per Showtime. Per quello che mi hanno detto, ha ricevuto i rating più alti che abbiano mai ricevuto e, quindi, ne faremo un’altra stagione.

Il progetto si basa sulla serie israeliana Kvodo e ha come protagonista Michael Desiato, interpretato da Cranston, un giudice stimato e importante di New Orleans che deve affrontare le conseguenze di un incidente mortale causato dal figlio Adam mentre era alla guida di una macchina. Quando Michael scopre che la vittima era il figlio di un mafioso, l’uomo decide di coprire quanto accaduto, nascondendo le prove e cercando di insabbiare la verità.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Your Honor sia stata cancellata dopo 2 stagioni?

Fonte: Armchair Expert