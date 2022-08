La serie Bad Sisters si apre con degli spettacolari titoli di testa accompagnati da una cover della canzone Who By Fire di Leonard Cohen e la protagonista, creatrice e produttrice Sharon Horgan ci ha svelato durante una recente intervista come si è lavorato sulla sequenza e sulla colonna sonora.

Lo show ha debuttato oggi su Apple TV+ con i primi due episodi dei 10 totali, che saranno seguiti da una nuova puntata settimanale ogni venerdì, fino al 14 ottobre, per raccontare una storia dalle sfumature dark, ma molto divertente. Al centro della trama ci sono le affiatate sorelle Garvey che sono molto legate e si sono sempre prese cura l’una dell’altra. Quando il cognato di una di loro muore, la sua assicurazione sulla vita avvia un’indagine per approfondire le cause della morte e dimostrare il coinvolgimento delle sorelle, che secondo gli investigatori avevano più di un motivo per ucciderlo.

Nella serie, accanto a Sharon Horgan, troviamo Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene ed Eve Hewson nei panni delle sorelle Garvey; Claes Bang, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Assaad Bouab e la nuova arrivata Saise Quinn completano il cast.

La sequenza di apertura che accompagna ogni puntata è particolarmente elaborata e suggestiva, offrendo una rappresentazione visiva dei piani elaborati per compiere un omicidio e, al tempo stesso, del legame che unisce i protagonisti.

Sharon Horgan ci ha parlato di come sono nati i titoli di testa:

La canzone usata per i titoli di testa è una cover di Leonard Cohen e ho pensato che sarebbe stata fantastica per la sequenza. Amo i titoli di testa, amo la nostra sequenza e sono ossessionata dalle sequenze di apertura in generale! Volevo quindi che fosse qualcosa che le persone non saltassero perché ho sempre pensato sia parte dell’esperienza della visione. Sapevo di volere una cover di Leonard Cohen quindi abbiamo contattato P.J. Harvey e ha accettato ed è stata coinvolta come co-compositrice.

La colonna sonora dello show, inoltre, è particolarmente affascinante e propone una selezione di brani che, nelle varie puntate, si adattano alla perfezione alle diverse caratteristiche delle protagoniste. L’ideatrice di Bad Sisters ci ha raccontato:

Le musiche sono composte da Tim Phillips, con cui ho lavorato in occasione di Shining Vale ed è semplicemente brillante e può fare praticamente tutto. Ci siamo avvicinati con l’idea di ballate sull’omicidio, musica folk degli Appalachi, e cori bulgari… Sembra un mix strano, ma tutti l’hanno amato. Polly Harvey in realtà ha fatto parte di un coro bulgaro, quindi è stato davvero utile. E poi abbiamo un’incredibile music supervisor, che ha mantenuto il controllo sulla situazione. Abbiamo semplicemente cercato di tenere il tutto all’interno di quel mondo. E sono davvero felice che ti sia piaciuta la musica perché ci stiamo ancora lavorando ed è stato davvero impegnativo ottenere i diritti di queste canzoni e mantenere la visione che avevamo ideato per la serie.

