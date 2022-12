Nell’autunno del 2019, quando ancora nessuno si sarebbe immaginato l’arrivo del COVID con tutto ciò che ne sarebbe conseguito, Sergio Bonelli Editore annunciava che James Wan avrebbe prodotto una serie TV basata sul personaggio più popolare della casa editrice milanese, ovvero Dylan Dog (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Poi, per lungo tempo, non si è saputo più nulla del progetto anche perché la pandemia, come noto, ha rallentato lo sviluppo di moltissimi progetti cinematografici e televisivi a Hollywood e dintorni.

Ieri però, in occasione del junket globale di M3GAN (GUARDA IL TRAILER), il nuovo film horror firmato dalla Blumhouse di Jason Blum e dalla Atomic Monster diretto da Gerard Johnstone, scritto da Akela Cooper basato su una storia di Cooper e di James Wan, abbiamo potuto chiedere un aggiornamento sulla serie di Dylan Dog direttamente a Wan.

L’intervista integrale a Jason Blum e James Wan, realizzata a quattro mani dai nostri Andrea Bedeschi e Gabriele Niola, sarà online più in avanti, a ridosso della release di M3GAN nelle sale dello stivale, prevista per il 3 gennaio.

Qua sotto però, potete leggere quello che il regista e produttore ci ha detto sulla serie TV dedicata all’Indagatore dell’Incubo.

AB: Prima che scoppiasse la pandemia di Covid, nel 2019, Bonelli aveva annunciato una serie TV di Dylan Dog prodotta da te. Esiste ancora la possibilità che si faccia? Magari insieme al qui presente Jason Blum? JW: Dylan Dog è uno dei miei fumetti preferiti, lo amo per un sacco di ragioni differenti, fra le quali le grandi storie che racconta. Il suo è un mondo fantastico e Dylan è un personaggio grandioso. Ho chiamato il mio primo cane Dylan Dog, per farti capire quanto mi piace. Quindi… c’è qualcosa che stiamo facendo, nei termini del volerlo sviluppare come serie tv, stiamo cercando di trovare dei partner. Ma ci stiamo lavorando e credimi, è qualcosa che sto ancora spingendo per fare. AB: Quindi il progetto è ancora vivo. JW: Sì, assolutamente! È un processo lento, stiamo ancora sviluppando alcune cose, ma stiamo lavorando molto da vicino, anche con la casa editrice, nell’ottica di riuscire a trovare degli investitori.

