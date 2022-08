La fine è arrivata. Better Call Saul saluta i suoi spettatori e fan con un ultimo episodio che conclude la storia del suo protagonista e dell’universo di personaggi che lo hanno circondato in Breaking Bad prima e nello spin off a lui dedicato dopo.

Viaggi nel tempo, parte I

L’episodio si apre con un flashback che ci riporta all’estenuante camminata nel deserto compiuta da Saul e Mike nell’ottavo episodio della quinta stagione. Trasportando i soldi di Lalo in due grandi borse, i due arrivano a un pozzo d’acqua e si riposano. Saul si domanda come andrebbero le cose se decidessero di dividersi i soldi a metà e scappare, non trovando sponda da Mike. I due, poi, ipotizzano cosa farebbero se avessero a disposizione una macchina del tempo. Mike, dopo aver...