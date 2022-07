Il True Crime è un genere televisivo talmente sfruttato da aver (quasi) raggiunto il punto di saturazione in TV, anche se indagare sugli eccessi della psiche umana difficilmente passerà del tutto di moda come difficilmente si esauriranno gli omicidi. Non per nulla le serie ispirate a crimini realmente accaduti fanno ancora parlare ampiamente di sé, soprattutto quando offrono ai loro protagonisti (sempre più spesso prestati dal cinema alle serie TV) un palco particolarmente difficile con il quale confrontarsi, per interpretare ruoli di persone magari ancora in vita, con la difficoltà aggiunta di non farne una caricatura.

Il rovescio della medaglia è che la frequenza di questo genere di serie ha fatto sì che sia sempre più difficile che un prodotto spicchi tra gli altri o non dia una sensazione di déjà vu.

Come sempre più spesso capita ultimamente, tuttavia, Apple TV+ irrompe nel mercato con Black Bird, serie true crime in 6 puntate particolarmente affascinante.

Parlare di Bl...