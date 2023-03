La nostra recensione di Extrapolations – Oltre il limite, la nuova serie di Apple TV+.

A una prima occhiata, Extrapolations – Oltre il limite è, senza dubbio, una serie tv. Nei suoi otto episodi, altrettante storie s’intrecciano nell’angosciante scenario di un futuro prossimo devastato dalle catastrofi climatiche. Una storia corale irradiata da un cast stellare, una sequela di star chiamate a rapporto per dar voce a un’emergenza ambientale più che mai attuale. Se si guarda appena sotto la superficie, tuttavia, la costruzione drammatica di Extrapolations appare per quel che è: fallata, priva di un genuino carico emozionale, creata ad arte per celare la vera natura dell’ opera. Una natura che non è quella, appunto, di serie tv, ma di vera e propria tesi.

La mente dietro Extrapolations è nientemeno quello Scott Z. Burns che aveva dato vita, nel 2011, al profetico Contagion; e col film diretto da Soderbergh, la serie Apple TV+ manifesta diversi punti in comune, a partire dal g...