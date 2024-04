Franklin, serie in 8 puntate di Apple TV+, adattamento del saggio della storica Stacy Schiff, A Great Improvisation: Franklin, France and the Birth of America, ha sia dietro che davanti alla macchina da presa un parterre di nomi di tutto rispetto, a partire dal co-sceneggiatore e produttore esecutivo Kirk Ellis, autore anche di John Adams, la serie limitata della HBO che nel 2008 ha portato a casa ben 13 Emmy, nonché il regista Timothy Van Patten, 15 volte candidato agli Emmy e due volte vincitore, che ha diretto, tra le altre, serie come I Soprano, Sex and the City e Game of Thrones.

Ad interpretare invece il protagonista Benjamin Franklin c’è Michael Douglas, nel suo primo ruolo in un prodotto in costume e dietro a tutti a loro troviamo Richard Plelper, Presidente ed Amministratore Delegato della HBO ai tempi delle serie sopra citate, che gestisce oggi la EDEN Productions, che ha un accordo di quinquennale con Apple TV+, una macchina indubbiamente ben oliata, quindi, che...