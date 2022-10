Dopo la visione dell’episodio 19×01 di Grey’s Anatomy siamo particolarmente coscienti della vostra presenza e vi vediamo, lì, nell’ombra, i detrattori silenziosi, che continuano a guardare la serie, ma se la prendono con Shonda mentre si chiedono come sia possibile che lo show duri da 19 stagioni senza essere stato cancellato o a chi sia venuto in mente di creare un reboot quando ancora la serie madre non si è conclusa.

Dunque, a giudicare dalla première di questa 19^ stagione ci sentiamo di poter rispondere almeno a quest’ultima ipotetica domanda con una certa dose di sicurezza: a qualcuno che sa come funziona la televisione e conosce il pubblico. Molto, ma molto bene.

Su una cosa avete ragione però, l’episodio 19×01 di Grey’s Anatomy, intitolato Everything Has Changed – titolo geniale peraltro, perché tutto cambia in questa puntata,...