La recensione della prima stagione della serie High Desert, disponibile su Apple TV+

High Desert è proprio quello che la piattaforma Apple TV Plus, per come è stata presentata e gestita in questi anni, voleva evitare: una serie passabile, indolore, da visione distratta, che si può abbandonare in qualsiasi momento senza sentirsi in colpa. Un prodotto non brutto, ma scolastico, girato con competenza senza però alcun guizzo. Gli episodi, elevati solamente dalla performance di Patricia Arquette, vagano alla ricerca di un’identità, e ottengono invece una generica piacevolezza nella visione. Quella che qualsiasi competitor sa proporre.

La trama di High Desert

Peggy (Arquette) è un’ex trafficante di droga e una (non troppo) ex tossicodipendente. Ormai troppo in là con l’età per ricominciare da capo, cerca di rimettersi in pista lavorando nelle coreografie di un’attrazione di un parco a tema. Nello spettacolo interpreta una dama\pistolera del vecchio West. Sembra goderselo parecchio vivendo a...