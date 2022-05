Il Pentavirato: la recensione della nuova serie Netflix di Mike Myers

Il Pentavirato è quello che succede quando un fu comico irriverente (solo incidentalmente omonimo di un famoso killer mascherato) finito un po’ ai margini delle scene decide che il mondo intorno a lui è impazzito e l’unico modo per salvarlo è mettersi al balcone a strillare ai quattro venti le sue prediche, le sue considerazioni, i suoi inviti, le sue preghiere e anche i suoi deliri. Fortunatamente, è anche quello che succede quando questo comico fu irriverente dimostra di avere ancora un sacco di cose da dire, di sapere come strappare una risata ma anche come e quando andare oltre il limite della decenza e della dignità in nome della comicità, e anche di amare ancora i vecchi film di James Bond.

LEGGI – Il Pentavirato: guarda il trailer che svela i personaggi interpretati da Mike Myers

Questo a sua volta succede quando il fu comico, che ormai possiamo certificare non più “fu” ma ancora attivo e in gran forma, capisc...